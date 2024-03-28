



В России умер известный актер Юрий Ваксман

На 63-м году жизни в России скончался известный российский актер и продюсер Юрий Ваксман.



О этом сообщили российские СМИ и Ярославский театр юного зрителя.



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Причина внезапной смерти Ваксмана, за плечами которого более 120 работ в кино, не раскрывается.



"Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино", - сообщили в театре.



Ваксман родился в Тирасполе, а учился в Воронежском театральном училище. Он работал в Ярославском ТЮЗе, позже был одним из основателей Ярославского камерного театра и основателя кинокомпании "Ярсинема".



Многие знают актера по его персонажу Николая Гросмана в сериале "Молодежка".