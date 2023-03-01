



В Албании построят музей, посвященный спасению евреев в годы Холокоста

Министерство культуры Албании объявило о создании музея «Беса», нового культурного пространства в самом сердце Тираны, посвященного героическим действиям албанцев, спасавших евреев во время Холокоста. Музей будет расположен в «бывшей резиденции Топтанас», историческом здании, которое является одним из лучших образцов албанской архитектуры 19-го века и частью культурного наследия страны.



Музей «Беса» послужит местом встречи, центром диалога и культурного обмена. Он призван стать важной туристической достопримечательностью Тираны. Конкурс на проект музея стартовал на минувшей неделе и пройдет в два этапа. На первом этапе кандидаты представят состав своих команд, квалификацию, методологию работы и видение проекта, включая предварительную концепцию. По окончании этого этапа жюри выберет пять лучших команд и концепций, которые смогут продолжить работу для второго этапа. На втором этапе жюри рассмотрит предложения пяти отобранных команд и выберет победившее предложение.



Эди Рама, премьер-министр Албании, сказал: «Это очень важное событие в истории, градостроительстве и архитектуре Тираны. Новый музей это подарок нашим детям и гостям нашей страны. Он призван увековечить одну из самых славных страниц албанской истории — спасение евреев во время Второй мировой войны. Албания — единственная страна в Европе, в которой после Второй мировой войны евреев было больше, чем до войны. Албанский народ отказался выдать нацистам ни одного еврея, и многие албанцы рисковали своей жизнью, чтобы защитить евреев от преследований».







Эльва Маргарити, министр культуры Албании: «Спасение евреев во время Второй мировой войны — одна из самых красивых страниц в истории албанцев. Христиане и мусульмане пожертвовали всем, чтобы защитить своих сограждан-евреев. Албанцы называют это Беса - ценность, которую мы передадим нашим детям, рассказав им эту необыкновенную историю. Музей Беса станет мостом между поколениями, пространством для обмена лучшими ценностями наших народов».



Новый музей будет создан при поддержке лидеров еврейской общины. Александр Машкевич, израильский бизнесмен и филантроп откликнулся на призыв правительства Албании выступить спонсором нового музея. «Для меня большая честь быть частью этого важного проекта, который увековечит храбрость албанцев, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти евреев во время Холокоста. Албанский народ и мой друг премьер-министр Эди Рама, продемонстрировали свою приверженность сохранению памяти об этих героических поступках. Музей прославит солидарность албанцев и евреев перед лицом тьмы, и послужит вдохновением для будущих поколений», сказал Машкевич.



По словам представителей правительства Албании, музей «Беса» послужит делу увековечивания славной истории спасения евреев во время Второй мировой войны, а также еврейской истории, традиций, культуры и искусства. Музей установит новый стандарт для музейных пространств в Албании с точки зрения своей миссии, концепции, архитектуры, управления, создания выставки, повествования, образования и взаимодействия с общественностью.







Фотографии:

1 — Здание до ремонта (Фото — Альдо Боната — Министерство культуры)

2 — Эльва Маргарити (Источник — Альдо Боната — Министерство культуры)

3 — Рама и Машкевич (Источник — Йосси Розенбойм)

