



Тель-Авивский музей искусств – среди самых популярных в мире

Тель-Авивский художественный музей занял 48-е место в недавно опубликованном журналом The Art Magazine списке 100 самых популярных музеев мира, который за последний год посетило более миллиона человек.



Пятый год подряд Тель-Авивский художественный музей попал в список ведущих музеев мира, и это единственный музей из Израиля.



В прошлом году музей занимал 56-е место, но поднялся на 48-е место, в основном благодаря рекордным 670 000 посетителей выставки японской художницы Яеи Кусама в ноябре-мае 2021 года.



Рейтинг публикуется ежегодно международным художественным журналом и основывается на количестве посетителей музеев по всему миру.



В 2022 году Тель-Авивский художественный музей посетили 1 070 714 человек.



"Это выдающееся достижение для Тель-Авивского художественного музея — войти в число крупнейших и наиболее известных музеев мира, — сказала Таня Коэн Уззиелли, директор музея. - Это демонстрирует зрелость и актуальность музея в представлении выставок мирового уровня, которые очаровывают широкую аудиторию".

