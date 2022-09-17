



QUEST PISTOLS – хулиганы в Тель-Авиве



22 сентября в Тель-Авиве произойдет грандиозный реюнион ! Украинская группа QUEST PISTOLS даст всего один концерт своим золотым составом! Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский вместе выйдут на сцену тель-авивской площадки B-Side By Zappa.





Кто же такие QUEST PISTOLS? Почему на их концертах все танцуют?

Может быть, секрет в дате образования этой уникальной команды? Не каждая группа рискнет объявить о начале деятельности 1 апреля. Но, судя по тому, что с момента образования QUEST PISTOLS прошло уже 15 лет, это была не ошибка, а тонким расчетом.





По словам музыкальных экспертов, это группа, на которую никто не оказал влияние, и которая образовалась стихийно без вмешательства продюсеров. Это группа, которая перевернула представления публики о том, как делать шоу. Это группа, творчество которой – не хорошо забытое старое, а то новое, чего так не хватало. QUEST PISTOLS многие называют провокаторами, и даже если это не правда, участники группы не спешат давать опровержение. «Они идут по жизни, смеясь. Их философия – юмор. Тексты их песен – отражение их философии» – написал о них когда-то один музыкальный портал, и был прав.

С чего же началась группа? С украинского телешоу «ШАНС», в эфире которого 1 апреля 2007 года ребята запели, хотя все ожидали от них, как всегда, зажигательных танцев. Получив 60000 голосов телезрителей, QUEST PISTOLS начали свой танцевально-вокальный марафон, который не прекращается по сей день.



Смелые танцы, остроумные шоу, необычные тексты – все это делает группу абсолютно уникальной в истории шоу-бизнеса.









Итак, встречайте золотой состав QUEST PISTOLS. Антон Савлепов – капитан, хулиган, харизматик. Константин Боровский – человек-оркестр, человек-пластика, художник, генератор идей. Никита Горюк – танцор, автор песен, двигатель.

QUEST PISTOLS – пример того, как первоапрельская шутка может остаться со зрителем на долгие годы, трансформироваться соответственно времени и не терять актуальности. Составляющих у их успеха много: необычный стиль, загадочные татуировки, ошеломляющая энергетика и ангельская внешность, а также неповторимые песни, танцы и потрясающее шоу.





Готовьтесь танцевать до упаду и петь любимые песни вместе с участниками бэнда!

22.09.22, B-Side by Zappa, Яд Харуцим, 11, Тель-Авив



Фотограф Ксения Каргина

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