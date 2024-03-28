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Пугачева готовит большой концерт в Израиле, - СМИ
28.03.2024 10:41 Алина Груднева

Пугачева готовит большой концерт в Израиле, - СМИ

Примадонна Алла Пугачева готовит большой юбилейный концерт по случаю своего 75-летия.

Об этом сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на композитора Андрея Мисина.

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По его словам, вероятнее всего, юбилейный концерт Аллы Борисовны состоится в Израиле.

"Наверное, в Израиле. Вернуться хотя бы ненадолго к зрителю. Только что выпустила альбом из 15 песен - там и старые, и новые композиции. Но далеко не все их приветствуют: для многих те, кто уехал, больше не существуют", - отметил Мисин.

Сама примадонна информацию о юбилейном концерте пока что не комментирует.
 

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