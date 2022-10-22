



Под Иерусалимом открыли мемориал в память о жертвах еврейских гетто в Беларуси

21 октября на Аллее памяти в "Яр а-Кдушим" состоялась торжественная церемония открытия Мемориала в память о жертвах еврейских гетто в Беларуси.



На лицевой стороне каменной стелы под контурным изображением Беларуси на трех языках (иврите, белорусском и английском) высечено:

"В память о 800 000 евреях, погибших в годы Холокоста на белорусской земле, и в благодарность белорусам-праведникам народов мира. В 1941-1944 гг. в Беларуси немецкие оккупанты создали и уничтожили более 370 гетто".



Создание мемориала стало совместной инициативой всеизраильского Объединения выходцев из Беларуси и Посольства Беларуси в Израиле, которую поддержал Еврейский Национальный Фонд (Керен Каемет ле-Исраэль) и представители израильского бизнеса.

В мероприятии приняли участие члены правительства и парламента Государства Израиль, представители Бюро канцелярии главы израильского правительства "Натив", Еврейского Национального Фонда, иных государственных и общественных организаций, а также некоторых муниципалитетов Израиля.



Событие собрало около 200 участников, большинство из которых – члены белорусского землячества в Израиле во главе с руководителем Объединения выходцев из Беларуси Михаилом Альшанским.



Выступая на открытии мероприятия, Посол Беларуси Евгений Воробьёв отметил особый символизм в том, что оно проходит в дни 79-й годовщины уничтожения Минского гетто, а также в год Исторической памяти в Беларуси и 30-й годовщины установления белорусско-израильских дипломатических отношений. Напомнив о страшной цене, которую заплатил белорусский народ в годы Второй мировой войны, он особо подчеркнул глубокую историческую связь между белорусами и евреями, на общую долю которых выпали испытания гитлеровского геноцида и Холокоста европейского еврейства на белорусской земле.



В завершение церемонии, после прочтения поминальной еврейской молитвы Кадиш, участники мероприятия возложили к мемориалу венки и цветы, а также камни – по еврейской традиции.