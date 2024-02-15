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Откланена просьба о дисквалификации Израиля на Евровидении
15.02.2024 14:16 Алина Груднева

Откланена просьба о дисквалификации Израиля на Евровидении

Организаторы международного песенного конкурса песни "Евровидение" отклонили запросы о дисквалификации Израиля.

Об этом сообщил гендиректор Европейского вещательного союза Ноель Курран.

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"Сравнения войн сложны, и, как аполитичная медиа-организация, мы не имеем права этого делать", - отметил он, комментируя, почему в таком случае была дисквалифицирована Россия.

По его словам, в EBU знают, кто конкретно пытается добиться отстранения Израиля от участия в конкурсе.

"Однако Евровидение - это неполитическое музыкальное событие и не соревнование между правительствами", - добавил он.

 

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