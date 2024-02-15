Откланена просьба о дисквалификации Израиля на Евровидении
Организаторы международного песенного конкурса песни "Евровидение" отклонили запросы о дисквалификации Израиля.
Об этом сообщил гендиректор Европейского вещательного союза Ноель Курран.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Сравнения войн сложны, и, как аполитичная медиа-организация, мы не имеем права этого делать", - отметил он, комментируя, почему в таком случае была дисквалифицирована Россия.
По его словам, в EBU знают, кто конкретно пытается добиться отстранения Израиля от участия в конкурсе.
"Однако Евровидение - это неполитическое музыкальное событие и не соревнование между правительствами", - добавил он.