



Ноа Кирел вышла в финал Евровидения с песней "Единорог"

Израильтянка Ноа Кирел вышла в гранд-финал Евровидения-2023 в Ливерпуле поздно вечером во вторник после своего выступления в первом полуфинале конкурса.

Песня "Единорог" и зрелищное выступление Кирел набрало достаточно голосов, чтобы побороться за главный приз в субботу вечером.



"Я чувствовала, что каждый из вас был со мной. Я обещаю сделать все, чтобы продолжать радовать народ Израиля в финале", - сказала Кирел в интервью "Кан" после объявления результатов.



Песня Кирел, которую она написала в соавторстве с Дороном Медали, Йинон Яхель и Мэй Сфадиа, восхваляет "силу единорога, которая здесь одна", что, по словам певицы, является посланием принятия и расширения возможностей.



Также в финал во вторник вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия. Тем временем надеждам Мальты, Латвии, Ирландии, Азербайджана и Нидерландов на победу в конкурсе пришел конец.



Прогнозы предсказывали, что Кирел в этом году финиширует на 7-м месте, что станет лучшим результатом для Израиля с тех пор, как Нетта Барзилай выиграла конкурс в 2018 году. Прошлогодний израильский участник, Майкл Бен-Давид, не смог пройти в гранд-финал — впервые для Израиля за восемь лет.



По новым правилам голосования, представленным в этом году, полуфинальные раунды оцениваются исключительно по телеголосованию — голосам, отданным фанатами через SMS, телефон или приложение. И впервые жители стран, не участвующих в конкурсе, также имели право голоса.



Те, кто прошел квалификацию во вторник вечером, будут соревноваться в субботнем гранд-финале против участников, прошедших полуфинал в четверг, прошлогоднего победителя Украины и Большой пятерки: Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии.

​​​​​​​Израиль выигрывал песенный конкурс "Евровидение" четыре раза с тех пор, как начал принимать участие в нем в 1973 году: первый раз в 1978 году с песней "A-Ba-Ni-Bi" Ижара Коэна; затем год спустя с "Hallelujah" Гали Атари и Milk and Honey; снова в 1998 году с "Diva" от Dana International и совсем недавно в 2018 году с "Toy" Нетты Барзилай.