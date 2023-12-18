



На писателя Акунина "шьют" дело в России

Против известного российского писателя Бориса Акунина в России возбудили уголовное дело.



Российские СМИ со ссылкой на СК РФ сообщают, что ему "шьют" "дискредитацию" российской армии (280.3 УК РФ).



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Источники сообщили информационному агентству "Интерфакс", что дело было возбуждено еще на прошлой неделе, а широкую огласку процесс получил лишь 18 декабря. Предполагается, что писателя объявят в розыск.



