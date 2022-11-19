



Концерт Red Hot Chili Peppers в Израиле отменен



Концерт Red Hot Chili Peppers в Израиле отменен.



"Это связано с ограничениями в графике международного тура", - говорится в заявлении, выпущенном продюсером шоу.



В заявлении также говорится, что "все покупатели билетов получат компенсацию за счет компании Ticketmaster на срок до 90 дней, как это она всегда делает в случаях отмены концертов."



Предполагалось, что Red Hot Chili Peppers выступят в Израиле еще в 2020 году, но из-за эпидемии короны выступление было отложено.