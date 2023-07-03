



Израильтянин привезет в страну любимую рок-группу с помощью краудфандинга

Шахар Таль, предприниматель в области высоких технологий из Тель-Авива, намерен привезти свою любимую группу в Израиль и начал кампанию по сбору средств, чтобы попытаться воплотить эту мечту в жизнь.



Таль нацелился на малоизвестных шведских прогрессивных рокеров Änglagård, явно не мейнстримовую группу, которая лишь время от времени выпускает свои альбомы и редко выступает за границей. Первые два студийных альбома группы Hybris и Epilog получили звание “Альбом года” по опросам поклонников прогрессивного рока в 1992 и 1994 годах соответственно.



Таль был поклонником Englagård почти 20 лет и жадно слушал их примерно с 2004 года.



“Änglagård занимает особое место в моем сердце. Их точная музыка сопровождала меня через множество жизненных трудностей”, – говорит он.



Предприниматель знает, что есть сообщество поклонников прогрессивного рока, которые также были бы заинтересованы в том, чтобы увидеть группу вживую. Единственная проблема заключалась в том, что из-за особой фан-базы группы продюсерам может быть рискованно брать на себя такое обязательство, и Таль не мог реализовать такой проект в одиночку.



“Когда краудфандинг стал популярным, я подумал, что это очень хорошо подходит для такого рода рискованного предприятия, и начал просить людей пойти на это”, – рассказывает он. “Это первая настоящая краудфандинговая кампания по привлечению международной группы в Израиль”.



Таль создал объявление о поиске продюсера, который был бы готов принять вызов вместе с ним. Он разместил его в группе Facebook поклонников прогрессивного рока в Израиле. Гитарист Йосси Сасси, бывший фаворит израильского металла Orphaned Land, увидел рекламу и отправил ее своему другу Кумерану Сахару, который связался с Талем и сказал ему, что готов помочь организовать шоу.



Вместе они спланировали логистику мероприятия и работали с Änglagård, чтобы подписать контракт на выступление. Они договорились с группой, что попытаются достичь поставленной цели в 55 000 шекелей с помощью краудфандинговой кампании. На данный момент энтузиасты собрали чуть более 20 000 шекелей, а кампания открыта до 31 июля.



По словам Сахара, если краудфандинг не сможет достичь своей цели, то никаких денежных транзакций не будет.



“Часто люди застревают, когда их деньги отдаются продюсерским компаниям”, – говорит он. “Наша модель менее рискованна – если шоу не состоится, нам не будет предъявлено обвинение”.



Если краудфандинг сможет достичь своей цели, концерт состоится в Израиле 11 сентября в ресторане Gray's в Тель-Авиве. Änglagård исполнит свой первый альбом и несколько других песен-сюрпризов.



По словам Таля и Сахара, участники группы полны энтузиазма по поводу приезда в Израиль.



“Это никогда не делалось в Израиле таким образом, чтобы само сообщество фактически стояло за тем, чтобы шоу состоялось”, – объясняет Сахар. “Это будет огромное окно возможностей, если это сработает. Фанаты смогут увидеть свои любимые группы в стране”.