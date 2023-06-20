Искусственному интеллекту запретили номинироваться на Grammy
Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи уточнила, что Grammy могут получать только люди. Таким образом, организаторы ограничили искусственный интеллект от участия в конкурсе.
Согласно обновленным правилам, номинировать на Grammy могут только людей.
"Произведение, не содержащее человеческого авторства, не имеет права ни в каких категориях", – сообщили организаторы.
Артисты по-прежнему смогут использовать инструменты искусственного интеллекта для создания музыки, но представленная работа должна быть "впечатляющей и более чем незначительной".