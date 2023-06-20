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Grammy
20.06.2023 03:39 Наталья Богинская

Искусственному интеллекту запретили номинироваться на Grammy

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи уточнила, что Grammy могут получать только люди. Таким образом, организаторы ограничили искусственный интеллект от участия в конкурсе.

Согласно обновленным правилам, номинировать на Grammy могут только людей.

"Произведение, не содержащее человеческого авторства, не имеет права ни в каких категориях", – сообщили организаторы.

Артисты по-прежнему смогут использовать инструменты искусственного интеллекта для создания музыки, но представленная работа должна быть "впечатляющей и более чем незначительной".

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