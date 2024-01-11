Еврейские студенты подали в суд на Гарвард
Еврейские студенты подали иск в Суд на Гарвардский университет, обвинив руководство в том, что оно допустило рост антисемитизма в кампусах.
Согласно тексту документа, в Гарварде избирательно применяется антидискриминационная политика.
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Руководство обвиняется в том, что оно игнорирует просьбы еврейских студентов о защите, а также в найме профессоров, которые распространяют антисемитскую пропаганду.
Также студенты обвиняют университет в нарушении федерального закона о гражданских правах.