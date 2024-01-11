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Еврейские студенты подали в суд на Гарвард
11.01.2024 17:07 Алина Груднева

Еврейские студенты подали в суд на Гарвард

Еврейские студенты подали иск в Суд на Гарвардский университет, обвинив руководство в том, что оно допустило рост антисемитизма в кампусах.

Согласно тексту документа, в Гарварде избирательно применяется антидискриминационная политика.

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Руководство обвиняется в том, что оно игнорирует просьбы еврейских студентов о защите, а также в найме профессоров, которые распространяют антисемитскую пропаганду.

Также студенты обвиняют университет в нарушении федерального закона о гражданских правах.

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