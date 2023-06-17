



25 лет карточного труда: Бэнкси официально анонсировал персональную выставку

Британский уличный художник граффити Бэнкси, тщательно скрывающий свое лицо, анонсировал открытие собственной выставки “Режь и беги: 25 лет карточного труда”, сообщает WomanEL .



Это первая за 14 лет персональная выставка художника, официально подтвержденная им самим. Она будет состоять из оригинальных трафаретов художника, которые он использовал при создании своих работ с 1998 по 2023 год.



“Я годами прятал эти трафареты, помня, что их можно использовать в качестве доказательства, чтобы обвинить меня в нанесении криминального ущерба. Но время, кажется, прошло, поэтому я выставляю их в галерее как произведения искусства. Не уверен, что является большим преступлением”, – заявил Бэнкси.



Выставка загадочного художника современности имеет ряд особенностей – количество билетов будет ежедневно ограничено, а в выходные дни пространство будет работать всю ночь. Фото- и видеосъемка на выставке строго-настрого запрещена, однако сувенирные поляроиды, сделанные сотрудниками, будут доступны по запросу и бесплатны.



Также можно будет увидеть подробную модель конструкции, с помощью которой художнику удалось измельчить свою картину “Девочка с воздушным шаром” после продажи на лондонском аукционе Sotheby's в 2018 году. Выставка будет работать в Галерее современного искусства (GoMA) в Глазго с 18 июня по 28 августа.



Британский уличный художник Бэнкси создал 7 муралов в Киеве, Ирпене и Бородянке. Рисунок, созданный на стене многоэтажки, бережно демонтировали и сохранят как культурное достояние. Украинские депутаты заявили, что это важно сделать для следующих поколений, которые будут изучать “бурные события сегодняшнего дня”.