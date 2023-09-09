



Более 50 израильских деятелей кино осудили соглашение о кинопроизводстве с РФ

Более 50 режиссеров, сценаристов и работников телевидения Израиля подписали открытое письмо против соглашения “в области совместного кинопроизводства”, заключенного между Россией и Израилем 6 сентября.



“Мы, деятели киноискусства Израиля, рассматриваем соглашение о сотрудничестве, подписанное министром культуры РФ и послом Израиля в РФ, как позорное”, – говорится в письме.



Деятели кино призвали бойкотировать соглашение и выразили солидарность со своими украинскими коллегами. В письме также говорится о том, что, “пока израильский посол улыбался и позировал с министром культуры РФ”, суд в Москве продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.



Письмо инициировал писатель и сценарист Илан Шейнфельд. Под ним оставили свои подписи в том числе режиссер Эран Колирин (“Визит оркестра”, “На лечении”), режиссер Гай Наттив (лауреат премии “Оскар” за киноленту “Кожа”, режиссер фильма “Голда”), председатель Форума работников кино и телевидения в Израиле Лиор Элефант и другие.



Организация Israeli Friends of Ukraine также анонсировала протестную акцию 10 сентября, приуроченную к подписанию соглашения между Россией и Израилем.



“Десятки культурных деятелей Израиля подписались под петицией против соглашения о сотрудничестве с террористическим государством Россия в сфере кино, которое может привести лишь к дальнейшему отмежеванию Израиля от цивилизованного мира. Теперь и мы, граждане, скажем свое слово!” – говорится в объявлении о проведении акции.



Организация также запустила петицию против культурного сотрудничества с Россией. Под ней стоит 9,8 тысячи подписей.