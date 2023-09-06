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Россия и Израиль подписали соглашение о совместном производстве кино
06.09.2023 21:29 Наталья Богинская

Россия и Израиль подписали соглашение о совместном производстве кино

Россия и Израиль подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства.

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

“Только что вместе с полномочным послом Израиля в России господином Александром Бен Цви подписали долгожданное межправительственное Соглашение между нашими странами о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства”, – сообщила министр.

Любимова отметила, что договор станет важным вкладом в развитие двустороннего сотрудничества в сфере культуры. По словам министра, переговоры длились почти 15 лет, а инициатором соглашения в 2009 году стала израильская сторона.

“Профессиональное сообщество очень ждало этого документа. Теперь коллеги из России и Израиля могут обмениваться опытом, вместе создавать кино и работать с киноархивами. С нетерпением ждем израильских кинематографистов в конкурсных программах наших международных кинофестивалей и в публичных дискуссиях. Также готовимся расширить прокатные возможности фильмов российско-израильского производства”, – отметила Ольга Любимова.

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