



Россия и Израиль подписали соглашение о совместном производстве кино

Россия и Израиль подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства.



Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.



“Только что вместе с полномочным послом Израиля в России господином Александром Бен Цви подписали долгожданное межправительственное Соглашение между нашими странами о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства”, – сообщила министр.



Любимова отметила, что договор станет важным вкладом в развитие двустороннего сотрудничества в сфере культуры. По словам министра, переговоры длились почти 15 лет, а инициатором соглашения в 2009 году стала израильская сторона.



“Профессиональное сообщество очень ждало этого документа. Теперь коллеги из России и Израиля могут обмениваться опытом, вместе создавать кино и работать с киноархивами. С нетерпением ждем израильских кинематографистов в конкурсных программах наших международных кинофестивалей и в публичных дискуссиях. Также готовимся расширить прокатные возможности фильмов российско-израильского производства”, – отметила Ольга Любимова.