



Ави Ниссенкорн стал новым главой исполкома университета Бен-Гуриона

Бывший председатель Гистадрута и экс-глава минюста адвокат Ави Ниссенкорн избран на должность председателя исполнительного комитета Университета Бен-Гуриона в Негеве.



На этом посту он заменит бывшего гендиректора министерства финансов Ярома Ариава.



Ниссенкорн согласился войти в совет директоров университета в апреле 2021 года. На этой должности он находился на добровольной основе. Решение о назначении адвоката на пост председатель исполкома было принято по рекомендации конкурсной комиссии единогласно.



"Выбор человека из совета директоров на пост председателя комитета — это знак уважения к университету и его рабочим процессам", - прокомментировал президент университета профессор Даниэль Хаймовиц.



Сам Нисенкорн выразил сожаление по поводу ухода Ариава с поста председателя исполкома. Он пообещал сделать все, что в его силах, чтобы увеличить вклад университета в региональное и национальное развитие и в продвижение мировой науки в целом.





