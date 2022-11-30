



"Прорыв" в расследовании двойного теракта в Иерусалиме



Спустя неделю после двойного теракта в Иерусалиме, силы ШАБАКа и ЦАХАЛа интенсивно работают в Восточном Иерусалиме.



По данным журналистов, это является признаком “прорыва” в расследовании террористических атак.



Разведка ЦАХАЛа и ШАБАКа работает, чтобы выйти на ячейку, заложившую взрывные устройства на автобусных станциях столицы.



Служба безопасности обеспокоена не только перспективами имитации подобных атак, но и попытками различных террористических организаций направлять, экспортировать и создавать террористические ячейки на территории Израиля.



Службы безопасности признают, что Израиль столкнулся с эскалацией, и больше всего армию и ШАБАК беспокоит то, что последние два теракта в Ариэле и сегодня возле Кохав Яаков были совершены палестинцами с разрешениями на работу, а это требует иного подхода в борьбе с террором.



На фоне нарастающей волны террора высокопоставленные представители силовых структур пришли на закрытую дискуссию в комитет по иностранным делам и безопасности Кнессета, где предупредили, что волна террора нарастает и усугубляется.



Предупреждения высокопоставленных чиновников, представителей ЦАХАЛа и ШАБАКа, включали прогноз об эскалации терактов и повышении их числа в ближайшие месяцы. Первый признак этого можно было увидеть в комбинированной атаке в Иерусалиме на прошлой неделе, в результате которого были убиты два человека.