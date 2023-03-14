



Мэр Бейтар-Илит: Я приказал высадить из автобусов арабов, даже граждан Израиля

Мэр поселения харедим Бейтар-Илит в Иудее и Самарии, сообщил, что он приказал высадить арабов из автобусов, въезжающих в город, даже если они имели израильское гражданство.



В интервью ультраортодоксальному новостному агентству Haskupim, мэр Бейтар-Илит Меир Рубинштейн был доволен своим решением, хоть и признал, что оно незаконно.



Интервью состоялось после того, как въезд в поселение был закрыт после обнаружения взрывного устройства в местном автобусе. Бомбы были обнаружены после того, как они загорелись, не взорвавшись.



“Мы остановили автобусы на въезде в город, сняв десятки палестинцев с синими (израильскими) удостоверениями личности”, – сказал Рубинштейн, добавив, что приказал продолжать не пускать палестинцев даже после того, как полиция и министерство обороны попросили его так не делать.



“Я дал им указание продолжать, и если возникнут проблемы, связываться со мной. Я готов предстать перед судом за это”, – сказал он.



Позже муниципалитет Бейтар-Иллит опубликовал заявление, в котором говорилось, что Рубинштейн “приказал не допускать палестинцев, не являющихся жителями Израиля, к посадке в общественный транспорт, чтобы избежать проверок на контрольно-пропускных пунктах”.