Марш в Лоде приостановили из-за палестинского флага
В пятницу, 9 июня, в Лоде прошла акция протеста против всплеска насилия в арабском секторе.
По данным 12-го канала израильского ТВ, вскоре после начала марша мероприятие было приостановлено.
Это произошло из-за того, что один из участников демонстрации размахивал палестинским флагом.
В связи с происшествием разгорелась словесная перепалка. Когда конфликт был исчерпан, шествие продолжилось. По его окончании все дороги в городе были вновь открыты для движения транспорта.
מהומה בלוד: תהלוכת מחאה נגד הטיפול בפשיעה בחברה הערבית נעצרה בגלל הנפת דגלי פלסטיןhttps://t.co/ga3K72BRNv@OrRavid pic.twitter.com/EIlVKUNnPM— החדשות - N12 (@N12News) June 9, 2023