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марш в лоде | Фото: скриншот
09.06.2023 17:09 Алина Груднева

Марш в Лоде приостановили из-за палестинского флага

В пятницу, 9 июня, в Лоде прошла акция протеста против всплеска насилия в арабском секторе.

По данным 12-го канала израильского ТВ, вскоре после начала марша мероприятие было приостановлено.

Это произошло из-за того, что один из участников демонстрации размахивал палестинским флагом.

В связи с происшествием разгорелась словесная перепалка. Когда конфликт был исчерпан, шествие продолжилось. По его окончании все дороги в городе были вновь открыты для движения транспорта.
 

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