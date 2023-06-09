



Марш в Лоде приостановили из-за палестинского флага

В пятницу, 9 июня, в Лоде прошла акция протеста против всплеска насилия в арабском секторе.



По данным 12-го канала израильского ТВ, вскоре после начала марша мероприятие было приостановлено.



Это произошло из-за того, что один из участников демонстрации размахивал палестинским флагом.



В связи с происшествием разгорелась словесная перепалка. Когда конфликт был исчерпан, шествие продолжилось. По его окончании все дороги в городе были вновь открыты для движения транспорта.

