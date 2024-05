ЦАХАЛ обнародовал кадры и подробности операции по вывозу тел трех заложников

ЦАХАЛ опубликовал кадры и дополнительные подробности операции по извлечению тел трех заложников из северной части Газы в конце четверга.



Тела 30-летнего Ориону Эрнандеса Раду, 42-летней Ханан Яблонки и 59-летнего Мишеля Нисенбаума, убитых 7 октября, были обнаружены в туннеле в Джабалии, в том же районе, где неделей ранее были найдены тела еще четырех заложников.



ЦАХАЛ сообщает, что военнослужащие 75-го бронетанкового батальона убили террориста, который, по всей видимости, наблюдал за районом, где находились тела. Затем солдаты провели рейд и захватили это место.



Спустя некоторое время бойцы элитного инженерно-боевого подразделения "Яхалом", агенты ШАБАК и спецназ Управления военной разведки вошли в туннель и обнаружили тела.



По словам военных, тела были извлечены из туннеля в ходе "сложной" ночной операции.



По словам представителей ЦАХАЛа, местонахождение тел было установлено на основе разведданных, полученных в последние дни военными и ШАБАКа.



По данным разведки, трое были похищены террористами ХАМАСа из района Мефальсим на юге Израиля 7 октября и убиты там же или некоторое время спустя на пути в Газу.



