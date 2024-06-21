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ХАМАС и Турция довольны признанием Арменией "палестинского государства"
21.06.2024 17:10 Алина Груднева

ХАМАС и Турция довольны признанием Арменией "палестинского государства"

Террористическая организация ХАМАС и Турция остались довольны тем, что Армения решила признать "палестинское государство".

"Мы приветствуем заявление Армении о признании "Государства Палестина" и считаем это важным шагом на пути к консолидации международного признания прав нашего народа, а также новой свежей главой в истории отношений двух наших дружественных народов", - сказано в заявлении ХАМАСа. 

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После этого аналогичное заявление обнародовало министерство иностранных дел Турции.

"Мы рады, что Армения, вслед за такими странами, как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения, решила признать государство Палестина", - отметили в МИДе.

В Анкаре пообещали прилагать все усилия для того, чтобы еще больше стран признали "палестинское государство".

Напомним, что ранее министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении Армена Акопяна для выговора из-за решения его страны.

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