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Гутерриш: нельзя допустить, чтобы Ливан стал второй Газой
21.06.2024 18:45 Алина Груднева

Гутерриш: нельзя допустить, чтобы Ливан стал второй Газой

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил "глубокую обеспокоенность" из-за эскалации между Израилем и ливанской террористической организацией "Хезболла".

Соответствующее заявление он сделал 21 июня.

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"Очень обеспокоен эскалацией между Израилем и "Хезболлой". Мир не может позволить, чтобы Ливан стал еще одной Газой", - посетовал он.

По словам Гутерриша, риск расширения конфликта на Ближнем Востоке является реальным, и его необходимо избежать.

Ранее постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани "предостерег" Израиль от "неосмотрительных решений", которые, по его словам, могут привести к новой войне в регионе.

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