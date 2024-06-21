



Гутерриш: нельзя допустить, чтобы Ливан стал второй Газой

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил "глубокую обеспокоенность" из-за эскалации между Израилем и ливанской террористической организацией "Хезболла".



Соответствующее заявление он сделал 21 июня.



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"Очень обеспокоен эскалацией между Израилем и "Хезболлой". Мир не может позволить, чтобы Ливан стал еще одной Газой", - посетовал он.



По словам Гутерриша, риск расширения конфликта на Ближнем Востоке является реальным, и его необходимо избежать.



Ранее постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани "предостерег" Израиль от "неосмотрительных решений", которые, по его словам, могут привести к новой войне в регионе.