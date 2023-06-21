



Когда они займутся делом?

В последнее время даже те, кто привык регулярно следить за внутренней политикой Израиля, изрядно запутались в происходящем. Только что прошли выборы в комиссию по назначению судей БАГАЦа. Эти выборы Нетаниягу якобы негласно обещал оппозиции в обмен на согласие вернуть в правительство Арье Дери, который нужен Биби для проведения судебной реформы, которая должна ограничить власть БАГАЦа, который… Концов в этом лабиринте не найдешь, и больше всего он напоминает анекдот про «наблюдение за наблюдателем». В сухом остатке: нам придется подождать, когда коалиция и оппозиция наиграются в свои игры, чтобы наконец взяться за насущные проблемы - экономику, обуздание инфляции, социальные программы, образование, здравоохранение, интеграция алии...



Другой вопрос, произойдет ли это когда-нибудь. Пока и те и другие заняты выяснением отношений друг с другом и среди своих. В Ликуде ищут «предателей», которые на выборах в комиссию проголосовали за кандидата от оппозиции. Ультраправые партии требуют вспомнить об их интересах, угрожая в противном случае выйти из коалиции. Лидеры двух крупных оппозиционных партий наперебой отрицают факт тайного соглашения с Нетаниягу. Переговоры о поиске компромисса по судебной реформе снова прерваны. Кстати, кто-то помнит, к чему пришли эти переговоры, на каком этапе они находятся? Или там тоже сплошной лабиринт?



Некоторая ясность наступила лишь в том, что теперь мы лучше понимаем, для чего нужна коалиции эта злополучная реформа. Ее главная цель - запретить БАГАЦу отменять назначения министров по соображениям «крайней неприемлемости». Именно с такой формулировкой был отправлен в отставку Арье Дери, который так мечтает хоть чучелом, хоть тушкой вернуться в правительство. Но история Дери - лишь частный случай. На его месте может оказаться чуть ли не каждый народный избранник, и каждый, в первую очередь премьер Нетаниягу, старается от этой возможности застраховаться. В переводе на самый простой язык: политики добиваются гарантий незыблемости своей власти. Ради этой высокой цели уже который месяц ведутся сражения в руководящих кругах и Кнессете, а вся прочая деятельность правительства практически парализована. Время от времени министры и депутаты в своих публичных выступлениях обличают друг друга в том, что инфляция растет, население нищает, арабский сектор захлестнула преступность, Иран приближается к созданию ядерной бомбы, террористические группировки формируют общий фронт против Израиля - и никто ничего делает! Но никто по-прежнему ничего не делает, включая самих обличителей, которые тут же снова погружаются в свои разборки.



А где же оппозиция? Она-то должна проявлять заботу о реальных нуждах народа и страны. Хотя бы для видимости, чтобы продемонстрировать свое отличие от правящей коалиции и завоевать доверие избирателей на будущее. Но нет, пока выборы не предвидятся, о доверии избирателей никто не задумывается, и о благе страны тоже. Лапид и Ганц даже не пытаются изобразить единодушие и общий подход к ключевым вопросам. Каждый видит в другом опасного соперника и тянет одеяло на себя. Ганц воодушевлен своим рейтингом в опросах и пытается изобразить независимый и взвешенный подход, уже примеривая на себя роль главы правительства. При этом он отчаянно боится Лапида - более опытного и искушенного в подковерных играх, и хорошо помнит, как Лапид вместе с Беннетом задвинули его в угол в прошлой коалиции. Лапид, обнаружив, что Ганц обходит его по популярности, занял более радикальную позицию и пытается заработать очки поддержкой уличного протеста, от которого лидеры оппозиции изначально дистанцировались. Оба подозревают друг друга в интригах и закулисном сговоре с Нетаниягу и все вместе ненавидят Либермана.



Вся эта пена выплескивается на страницы газет и в новостные программы, заставляя общество недоумевать: зачем нам нужно знать про эти склоки? Какое отношение они имеют к нашим повседневным заботам? К тому, что нужно сводить концы с концами, платить машканту или аренду, покупать еду, искать работу, оплачивать детям ясли и школьные поборы. Месяцами ждать очереди к врачу. Ездить по регулярно обстреливаемым дорогам. Бояться пройти по улице в ночное время. Кто-то вообще будет когда-нибудь этим заниматься?..



Впрочем, на некоторых граждан нынешняя политическая возня может даже действовать успокаивающе. Должно быть, положение в стране не такое уж тяжелое, раз депутаты и министры позволяют себе внутренние разборки. Ведь если бы все действительно было так плохо, политики, безусловно, оставили бы свои споры и сплотились вокруг решения первоочередных задач. Не зря же мы выбрали этих людей управлять нами, доверили им свою страну и свою жизнь…



Или все-таки зря?.. Но других-то все равно нет.