



Дружба в нагрузку

Саудовская Аравия все ближе к договору - нет, не с Израилем, хотя подразумевается, что и Израилю здесь что-то перепадет. Эр-Рияд стремится заключить крупное оборонное соглашение с Вашингтоном. Смысл этого документа в том, что саудовцы получат гарантии военного сотрудничества, практически сравнимые с взаимными обязательствами НАТО; подразумевается, что нападение на Саудовскую Аравию будет рассматриваться в Белом доме как война против самих Штатов. Эти гарантии призваны успокоить лидеров СА, которые испытывают все больше опасений перед растущей ядерной угрозой Ирана.



Успокоение ближневосточных союзников - необходимая для США мера в свете продолжающихся закулисных и явных переговоров с Тегераном. Шаг за шагом стороны движутся к новой сделке, и, похоже, Израиль никак не может этому помешать. Видимо, правительство уже смирилось с этой перспективой и старается добиться максимально высоких компенсаций за столь неприятный для нас поворот мировой политики. В частности, обсуждается такой же договор со Штатами, какой собирается подписать Саудовская Аравия. Но за океаном пока не комментируют эти планы. Байдену не нужны лишние обязательства; к тому же всегда сохраняется риск вооруженного столкновения еврейского государства с другими соседями, например, с Ливаном или с Сирией. Вмешательство в такой «междусобойчик» явно не входит в планы Белого дома. Кроме того, возникает резонный вопрос: разве все предыдущие договоренности не означали, что заокеанские союзники придут нам на помощь в случае реальной опасности для существования Израиля? Если нет, то чего стоят многолетние заверения в дружбе и поддержке? А если да, то какой смысл заключать еще одно соглашение? Только чтобы напомнить миру, что с нами тоже нужно считаться? Вот только у мира все меньше желания это делать…



С каждым днем очевиднее, что в парных танцах, которые исполняет Белый дом с Ираном и Саудовской Аравией, Израиль - третий лишний. Дело тут не в плохих отношениях между Нетаниягу и американской администрацией, не в недовольстве политикой правого израильского кабинета и проводимой им реформой. Еврейское государство в принципе не входит в обойму первостепенных интересов Байдена в регионе; по-настоящему ему нужны Иран и Саудовская Аравия, а забота о нуждах Израиля - лишь вынужденная необходимость. Разумеется, президент США не желает уничтожения нашей страны, но в данном случае ему просто не до нее.



Вот почему американские дипломаты настойчиво предлагают Саудовской Аравии урегулирование с Израилем в одном пакете с оборонным соглашением - так в нагрузку к дефицитному товару когда-то сбывали неликвид. Всем известно, как важно Иерусалиму включить Эр-Рияд в список своих успехов по налаживанию контактов с мусульманским миром. С таким подарком Нетаниягу, пожалуй, проглотит горькую пилюлю новой американо-иранской сделки.



Другое дело, что саудиты не особенно стремятся стать официальными друзьями Израиля. Под защитой Америки они уже не столь заинтересованы в военном сотрудничестве, а экономические и научные связи между двумя странами развиваются и так, без лишнего шума. Формальные же шаги по сближению неизбежно вызовут возмущение радикальных исламских кругов и внутри Саудовской Аравии, и в других странах. Чтобы отвести от себя обвинения в предательстве палестинской идеи, саудитам приходится умасливать администрацию ПНА, и вряд ли дело ограничится назначением символического посла СА в Палестине.



С другой стороны, прямо отказаться от такой «нагрузки» Эр-Рияд не может - помимо всего прочего, соглашение с США открывает ему путь к созданию собственного ядерного оружия. Этот факт не может не беспокоить Израиль, хотя Нетаниягу делает вид, что ничего страшного не происходит, ведь саудовский атом - это не иранский атом. Но нет сомнений: появление в регионе еще одной ядерной державы увеличивает угрозу нашей национальной безопасности. Никто не может гарантировать, что в более или менее отдаленном будущем ядерная Саудовская Аравия не станет нашим врагом и союзником Ирана. Определенные шаги к налаживанию отношений между двумя странами уже предпринимались, и они могут продолжаться.



Позиция Израиля по этому вопросу известна, но она мало интересует и Саудовскую Аравию, и США, не говоря уж об Иране, который уже предвкушает экономические выгоды от предстоящей сделки. Недавно саудовский наследный принц заявил, что пока не готов подписывать договор с Израилем из-за его радикального правительства. Вряд ли это истинная причина отсрочки - для исламского мира не существует «хороших» и «плохих» сионистов. Это отговорка, но выбранная с расчетом на то, что ее примут в Вашингтоне и не станут слишком активно навязывать Эр-Рияду неудобного союзника. Так что еврейское государство рискует остаться даже без утешительного приза, а в перспективе - с двумя недружественными ядерными странами по соседству.