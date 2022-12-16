



Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

Сотрудники оккупационных силовых структур задержали двух жителей Бердянска за совершение диверсии на железнодорожном полотне, заявил РИА Новости представитель силового ведомства.



"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два жителя города Бердянск. Ими была совершена диверсия на железнодорожном полотне. Они повредили электрооборудование системы координации движения ж/д-транспорта, а также линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов", - сказал собеседник агентства.