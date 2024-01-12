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Зеленский: в плену у хути четверо украинских моряков
12.01.2024 17:58 MIGnews.com

Зеленский: в плену у хути четверо украинских моряков

Сегодня во время пресс-конференции с Риши Сунаком в Киеве  президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в плену у хути находятся четверо украинских моряков, передает Интерфакс-Украина.

 "Ситуация в Красном море для нас также очень важна, потому что она повлияла на безопасность украинских граждан. Сейчас четверо наших моряков находятся в плену у хуситов".

Зеленский также сказал, что Украина будет работать над возвращением своих граждан из плена.


 

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