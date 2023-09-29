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Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото
29.09.2023 19:58 Mignews.ua | фото: president.gov.ua

Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото

Важной задачей нации является сохранение памяти о преступлениях, совершенных в период Холокоста, и о том, что зло, которое их совершило, было разбито и наказано. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в день 82-й годовщины массовых расстрелов в Бабином Яру. Напомним, тогда за несколько часов нацисты расстреляли более 30 тысяч человек.

"Украина бережет такую память. "Никогда снова!" для нас, для Украины, для всего цивилизованного мира - это не пустые слова. И так всегда будет. Очень символично, что именно сегодня я встретился с нашими украинскими учителями - теми, от кого, собственно, зависит сохранение исторической памяти и во многом человечности", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в 82-ю годовщину трагедии Бабьего Яра президент Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов нацистами мирных жителей в оккупированном Киеве в годы Второй мировой войны.

 
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Фоторепортаж
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 1
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 2
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 3
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 4
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 5
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 6
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 7
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 8
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 9
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 10
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 11
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 12
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 13
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 14
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 15
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 16
Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото | Фото 17
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