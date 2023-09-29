



Зеленский в годовщину расстрелов в Бабьем Яру: очень важно беречь память - фото

Важной задачей нации является сохранение памяти о преступлениях, совершенных в период Холокоста, и о том, что зло, которое их совершило, было разбито и наказано. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в день 82-й годовщины массовых расстрелов в Бабином Яру. Напомним, тогда за несколько часов нацисты расстреляли более 30 тысяч человек.



"Украина бережет такую память. "Никогда снова!" для нас, для Украины, для всего цивилизованного мира - это не пустые слова. И так всегда будет. Очень символично, что именно сегодня я встретился с нашими украинскими учителями - теми, от кого, собственно, зависит сохранение исторической памяти и во многом человечности", - подчеркнул Зеленский.



Напомним, в 82-ю годовщину трагедии Бабьего Яра президент Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов нацистами мирных жителей в оккупированном Киеве в годы Второй мировой войны.





Для просмотра фото в большом разрешении кликните на 👇