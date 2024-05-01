



Украина получила оружие с разрешением бить по РФ, – глава МИД Латвии

Украина уже получила от некоторых партнеров западное оружие, а вместе с ним и разрешение бить по территории РФ. Такое заявление сделала новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Браже.



Украина продолжает получать оружие от западных партнеров и сейчас, и даже с публичным предостережением избегать ударов им за пределами Украины. Однако такой подход может измениться, и даже больше – он уже меняется, заявила Браже в интервью "Европейской правде".



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"Действительно есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений", – сказала глава МИД Латвии.



"Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное – влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо", – сказала Браже.



Глава латвийского внешнеполитического ведомства выразила убеждение, что если есть объекты, с которых Россия атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории. Тем более, что такое применение оружия позволяет международное право, заметила она.



Байба Браже также сообщила о том, что "коалиция дронов", которую возглавляет в том числе и ее страна, планирует обеспечить потребности украинского войска, и выразила убеждение, что в войне время играет не в пользу России.





