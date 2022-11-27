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Зеленский: "Террористы не успокоятся, пока у них есть ракеты"
27.11.2022 22:01 Ольга Белозерова

Зеленский: "Террористы не успокоятся, пока у них есть ракеты"

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечернее обращение к украинскому народу.

В ролике глава государства предупредил, что российские войска могут готовить новую атаку, и не успокоятся, пока у них есть ракеты. 

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты - они не успокоятся.

Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего - о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала дом и родных... - наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой.

Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии разрабатываем, в том числе с партнерами.

И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи тех, кому вы можете помочь.

Пожалуйста, на неделе не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Все вместе и помогая друг другу - мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, это попытку России использовать холод против людей.

Делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за эту террористическую войну",  - заявил Владимир Зеленский.

 

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