



Зеленский: "Террористы не успокоятся, пока у них есть ракеты"

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечернее обращение к украинскому народу.



В ролике глава государства предупредил, что российские войска могут готовить новую атаку, и не успокоятся, пока у них есть ракеты.



"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты - они не успокоятся.



Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего - о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала дом и родных... - наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой.



Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии разрабатываем, в том числе с партнерами.



И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи тех, кому вы можете помочь.



Пожалуйста, на неделе не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Все вместе и помогая друг другу - мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, это попытку России использовать холод против людей.



Делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за эту террористическую войну", - заявил Владимир Зеленский.



