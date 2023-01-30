



Зеленский: Российский террор должен проиграть всюду и во всем

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил обращение к украинцам, в котором рассказал о своих командировках в Николаев и Одессу, а также о встрече с делегацией Дании.



"Сегодня весь день в командировке: сначала Николаев, затем Одесса. Встреча и переговоры с делегацией Дании - с госпожой Премьер-министром Фредериксен и представителями коалиции партий.



Мы очень подробно говорили об оборонных нуждах Украины. О том, что нам может помочь освободить нашу территорию - наш юг, наш восток.

И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины.



Российский террор должен проиграть всюду и во всем - и на поле боя, и в том, чтобы не осталось ни одной руины в нашей стране: чтобы мы смогли все восстановить и доказать, что свобода - крепче.



Дания поддержала нашу Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе "Зерно из Украины" - Grain from Ukraine.

Тот факт, что мы имеем существенный прогресс в отношении продовольственной безопасности, доказывает, что мы можем достичь прогресса и в других пунктах нашей формулы мира.



Благодарю всех предпринимателей и работодателей Николаева, Одессы, других наших общин, которые, несмотря ни на что, сохраняют рабочие места и платят зарплаты и налоги. Это ваш конкретный и весомый вклад в способность нашего государства защищаться.



Наша задача выстоять - это общая задача. Задача - Сил обороны и безопасности, всего нашего государства, бизнеса и каждого и каждой, кто работает ради победы Украины.



Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает Одессу, кто защищает Николаев, весь наш юг и всю Украину!

Слава Украине!", - заявил Зеленский.



