



Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.



Об этом сообщается на сайте президента Украины.



В заседании приняли участие, среди прочего, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие.



Как сообщается, участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по активным действиям сил обороны по освобождению территорий. Были приняты решения, в том числе по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах.



Отдельное внимание было уделено итогам завершившейся накануне 5-й встречи в формате "Рамштайн".



Также на заседании была рассмотрена ситуация с материально-техническим обеспечением армии Украины, определены потребности военных.