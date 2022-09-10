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Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что известно
10.09.2022 20:53 Ольга Белозерова

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В заседании приняли участие, среди прочего, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие. 

Как сообщается, участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по активным действиям сил обороны по освобождению территорий. Были приняты решения, в том числе по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах.

Отдельное внимание было уделено итогам завершившейся накануне 5-й встречи в формате "Рамштайн". 

Также на заседании была рассмотрена ситуация с материально-техническим обеспечением армии Украины, определены потребности военных. 

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