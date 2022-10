Зеленский поблагодарил Байдена и США за новый пакет помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Джо Байдена и граждан США за выделение нового пакета помощи на 725 миллионов долларов.



"Мы получим, в частности, столь необходимые снаряды для HIMARS и артиллерии. Замечательный подарок ко дню Защитника Украины ! Российский агрессор будет повержен, Украина будет свободной", - написал Зеленский.





Sincerely grateful to @POTUS, the 🇺🇸 people for providing another $725 mln security aid package. We will receive, in particular, much-needed rounds for HIMARS and artillery. A wonderful gift for 🇺🇦 Defenders' Day! The Russian aggressor will be defeated, 🇺🇦 will be free!