



Зеленский ответил, что кардинально изменило бы ситуацию в войне

Если бы украина получила десять зенитных ракетных комплексов Patriot, это могло бы кардинально изменить ситуацию в войне против РФ.



Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



По словам украинского лидера, россияне отступили бы, будь у Украины в ближайшие месяцы десять систем Patriot в ключевых индустриальных центрах.



"Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. Десять Patriot - это кардинально бы изменило ситуацию", - отметил Зеленский.