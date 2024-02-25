Зеленский ответил, что кардинально изменило бы ситуацию в войне
Если бы украина получила десять зенитных ракетных комплексов Patriot, это могло бы кардинально изменить ситуацию в войне против РФ.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".
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По словам украинского лидера, россияне отступили бы, будь у Украины в ближайшие месяцы десять систем Patriot в ключевых индустриальных центрах.
"Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. Десять Patriot - это кардинально бы изменило ситуацию", - отметил Зеленский.