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Зеленский ответил, что кардинально изменило бы ситуацию в войне
25.02.2024 20:05 Алина Груднева

Зеленский ответил, что кардинально изменило бы ситуацию в войне

Если бы украина получила десять зенитных ракетных комплексов Patriot, это могло бы кардинально изменить ситуацию в войне против РФ.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

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По словам украинского лидера, россияне отступили бы, будь у Украины в ближайшие месяцы десять систем Patriot в ключевых индустриальных центрах.

"Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. Десять Patriot - это кардинально бы изменило ситуацию", - отметил Зеленский.

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