



Зеленский назвал количество погибших украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о весомой разнице в количестве погибших бойцов ВСУ и россиян в продолжающейся войне.



Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".



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"31 тысяча украинских военных погибла на этой войне, российских - 180 тысяч", - сообщил он.



По его словам, на фронте сейчас соотношение сил с армией РФ составляет 1 к 7.



"Чтобы оттеснить россиян, соотношение сил должно быть 1 к 1,5 или 3", - пояснил он.