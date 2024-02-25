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Зеленский назвал количество погибших украинских военных
25.02.2024 17:53 Алина Груднева

Зеленский назвал количество погибших украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о весомой разнице в количестве погибших бойцов ВСУ и россиян в продолжающейся войне.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

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"31 тысяча украинских военных погибла на этой войне, российских - 180 тысяч", - сообщил он.

По его словам, на фронте сейчас соотношение сил с армией РФ составляет 1 к 7. 

"Чтобы оттеснить россиян, соотношение сил должно быть 1 к 1,5 или 3", - пояснил он.

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