



Зеленский: "Нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел городов Украины утром 10 октября.



"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.



Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - говорится в заявлении Зеленского.



