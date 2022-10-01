



Зеленский: Через неделю украинских флагов на Донбассе станет еще больше

Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Президент заявил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а через неделю станет еще больше.



"Украинский флаг уже в Лимане. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-то псевдореферендума", - добавил президент.



По его словам, Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года. Президент добавил, что украинское движение будет продолжаться дальше.

