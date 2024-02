Западные СМИ сообщили о "тысячах пленных" в Авдеевке, в ВСУ опровергли

В Вооруженных Силах Украины опровергли информацию западных СМИ о сотнях и даже тысячах пленных украинских военнослужащих в Авдеевке. Да, определенное число украинских защитников попали в плен, определенное число – числятся пропавшими без вести. Но информация о том, что в Авдеевке в плен попали тысячи украинских военных, не соответствует действительности.



Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, комментируя в эфире Национального телемарафона информацию издания The New York Times.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Нас неприятно поразила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу... Авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив безо всяких обоснований. Те источники, на которые они ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей и это не фактаж", – подчеркнул он.



"Заявления российской пропаганды по поводу сотен и тысяч пленных являются полной дезинформацией, ничем не подтвержденной. Мы говорим: да, пленные есть, но их количество ни в коем случае не исчисляется сотнями. При этом мы помним о каждом солдате и будем бороться за его освобождение", – заявил Дмитрий Лиховой.



Ранее The New York Times, со ссылкой на собственные источники, что во время вывода ВСУ из Авдеевки в плен попали от 850 до 1000 военнослужащих.



Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку. Это произошло после нескольких месяцев непрерывных штурмов российской армии.