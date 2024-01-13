



Замгенсека НАТО: нужно готовиться к затяжной войне в Украине

Североатлантический Альянс должен быть готовым к длительной войне в Украине, поскольку ни одна из воюющих сторон пока не готова одержать победу.



Такое мнение в интервью румынскому телеканалу Digi24 выразил замгенсека НАТО Мирча Джоане.



Он отметил, что российская военная экономика соответствует потребностям ВС РФ. Более того, россиянам помогают КНДР и Иран.



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"Как некоторые из нас в начале войны думали, что через две недели россияне займут Киев, а мы сказали: "Нет, Украина имеет возможности противостоять", точно так же, возможно, у нас было слишком много энтузиазма и оптимизма в начале украинского контрнаступления прошлой весной", – отметил он.



Тем не менее, Джоане отметил, что не стоит впадать в преувеличенный пессимизм, поскольку Украина имеет достаточно ресурсов для противостоянию врагу.



"Мой призыв – готовиться к долгой войне. Она не завершится в 2024 году и, вероятно, не в 2025 году. Мы не видим военного потенциала, который дал бы возможность одержать решающую победу, с одной из сторон. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территории", – резюмировал Джоане.