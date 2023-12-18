



Залужный отреагировал на прослушку и "планы" РФ до 2026 года

На днях авторитетное немецкое издание BILD опубликовало статью о военных планах России до конца 2026 года. Авторы, со ссылкой на источники в немецкой разведке, сообщают, что войска РФ планируют в эти сроки захватить Харьков, Днепр и Запорожье. За комментарием к этой информации обратились к Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному. Однако он ответил отказом.



"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, у которых есть эта информация", – коротко ответил Валерий Залужный за запрос РБК-Украина.



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Напомним, на прошлой неделе аналитик BILD Юлиан Репке со ссылкой на источники в немецкой разведке рассказал о среднесрочном российском плане на войну до конца 2026 года.



Согласно этому плану:

до конца 2024 года – российские оккупанты намерены полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также выйти на реку Оскол в пределах Харьковской области;

до конца 2026 года – захватить обширные территории на востоке, в том числе крупные города Запорожье, Днепр и Харьков;

на юге удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу;



Фото: российский план захвата Украины до конца 2026 года (bild.de)



Согласно выводам источника в немецкой разведке, в течение следующих 36 месяцев россияне планируют установить новую линию фронта по Днепру.



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что у россиян и до этого были планы по захвату украинских городов. И если появится возможность оккупировать новые, они будут это делать. Фото: российский план захвата Украины до конца 2026 года (bild.de)Согласно выводам источника в немецкой разведке, в течение следующих 36 месяцев россияне планируют установить новую линию фронта по Днепру.Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что у россиян и до этого были планы по захвату украинских городов. И если появится возможность оккупировать новые, они будут это делать.

А вот информацию о прослушке в своем кабинете Главнокомандующий ВСУ прокомментировал. Он подтвердил факт обнаружения прослушивающего устройства в одном из своих кабинетов.



"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку, – ред.)", – сказал Залужный.



Он рассказал, что этот кабинет не был постоянным его местонахождением.



"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли", – рассказал главком ВСУ и добавил, что "прослушка" была найдена не только у него.



Кроме того, Залужный отрицает, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное: "Нет, с "ушами" уже давно не работаем".



Он расценивает этот инцидент как войну, а следствие докажет, что именно это было. По словам Залужного, в этот кабинет он должен был прийти сегодня в 07:00 утра. И вошел туда уже после проверки.



"Это помещение по-прежнему использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились", - добавил главком.