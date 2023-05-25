



Задымление в аэропорту Мелитополя: сбит российский Су-25

Причиной задымления в аэропорту Мелитополя являлась экстренная посадка подбитого из ПЗРК российского штурмовика Су-25. О состоянии борта и пилота на данный момент известий нет, пишут российские Телеграм-каналы.



Тем временем украинские СМИ со ссылкой на Национальную гвардию Украины сообщают, что украинские военные уничтожили один российский истребитель Су-25 под Мелитополем. Еще один такой самолет был поврежден.



По информации Нацгвардии, россияне подняли Су-25 на Запорожском направлении для того, чтобы нанести авиаудары по позициям украинских защитников.



По целям отработали при помощи переносных ракетных зенитных комплексов.



"В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем "Запорожский мститель". После выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку", - уточняют в Нацгвардии.



После этого жители Мелитополя наблюдали густой столб дыма в районе взлетной полосы. Перед этим прозвучали глухие взрывы.



