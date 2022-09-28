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За время войны в Украине погибли почти 400 детей
28.09.2022 15:31 Александр Юзовский

За время войны в Украине погибли почти 400 детей

Пресс-служба Офиса омбудсмена Украины сообщила, что за время полномасштабного вторжения РФ депортировала более 7800 детей из Украины.

Согласно информации государственного портала розыска Дети войны, на 28 сентября известно о гибели 395 детей, 777 получили ранения, 241 ребенок считается пропавшим без вести, а 7 833 украинских детей были депортированы.

Точное количество пострадавших детей невозможно установить из-за временной оккупации части территорий Украины и непрерывных боевых действий.
 

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