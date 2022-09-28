



За время войны в Украине погибли почти 400 детей

Пресс-служба Офиса омбудсмена Украины сообщила, что за время полномасштабного вторжения РФ депортировала более 7800 детей из Украины.



Согласно информации государственного портала розыска Дети войны, на 28 сентября известно о гибели 395 детей, 777 получили ранения, 241 ребенок считается пропавшим без вести, а 7 833 украинских детей были депортированы.



Точное количество пострадавших детей невозможно установить из-за временной оккупации части территорий Украины и непрерывных боевых действий.

