



Япония планирует принять участие в восстановлении украинского энергосектора

Япония планирует принять участие в восстановлении украинского энергетического сектора



Страна собирается приобщиться к современным проектам на основе новейших технологий, в частности, строительства малых модульных реакторов и "водородных".



"Мы открыты для активного сотрудничества в сфере строительства малых модульных реакторов и имеем значительный потенциал для реализации водородных проектов. У Украины есть профессионалы и технические возможности, которые дадут нам стать одним из лидеров в этих инновационных направлениях", – подчеркнул Министр энергетики Украины Герман Галущенко.



Кроме того, он провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори, в ходе которой обсуждались вопросы ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС, текущие потребности энергосектора Украины в условиях постоянных атак россии на объекты энергетики, а также двустороннюю его восстановление и восстановление на основе новейших технологий.



Мацуда Кунинори подчеркнул, что вопросы обеспечения ядерной и радиационной безопасности очень важны и для Японии, поэтому его страна готова к углублению соответствующего сотрудничества с Украиной.