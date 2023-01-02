



Вынуждены воевать со своим народом: как РФ использует паспорта в качестве оружия

Граждане Украины могут быть призваны Россией, Украиной или обеими сторонами и не могут доказать свое фактическое гражданство. Это реальность, с которой в настоящее время сталкиваются тысячи украинцев. А некоторые говорят, что это военное преступление. На оккупированных участках украинской территории Россия уже почти десять лет выдает собственные паспорта, в то же время затрудняя получение или продление украинского гражданства.

Массовая паспортизация граждан на оккупированных территориях – это не просто вопрос того, кто будет воевать в какой армии или пересекать какую границу.



В такой ситуации оказались тысячи украинцев с российскими или просроченными украинскими документами. По данным Меджлиса, представительного органа крымских татар, который в настоящее время базируется в Киеве, около 2500 крымских татар, бежавших в Казахстан, обратились в тамошнее консульство Украины за украинскими документами.



Принудительная паспортизация – это преднамеренная внешнеполитическая практика, используемая в качестве оружия в войнах России со своим “ближним зарубежьем”, считают эксперты.



“Превращение украинских граждан в российских волей-неволей и в массовом порядке является военным преступлением”, – считает вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



“Женевские конвенции однозначно запрещают принудительную паспортизацию жителей оккупированных территорий”, – сказала она в интервью POLITICO. “Это должно быть зарегистрировано как военное преступление”.



Российская политика паспортизации, инициированная на территориях в Грузии и Молдове в 2002 году после вооруженных конфликтов, а затем на Украине в 2014 году, добавила несколько миллионов новых граждан, чтобы увеличить сокращающееся население России, одновременно подрывая суверенитет целевых стран и предоставляя ложное оправдание для российского вторжения.



После того как Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году, она автоматически преобразовала более 2 миллионов крымчан в российских граждан, предоставив всего шесть недель, чтобы отклонить новый паспорт. Даже те, кто уже покинул Крым, как Ольга Скрипник – правозащитница, которая сейчас возглавляет Крымскую правозащитную группу в Киеве – вопреки своей воле оказались российскими гражданами.



В 2016 году Россия запретила лицам без российского паспорта получать медицинскую помощь, образование или медицинскую страховку, обязательную для трудоустройства в Крыму. В 2020 году Россия запретила не гражданам России владеть недвижимостью на большей части территории Крыма.



“Когда кто-то пытался выехать из Крыма на материковую часть Украины, российские пограничники требовали российский паспорт, а иногда конфисковывали или портили украинские”, – рассказала Скрипник в интервью POLITICO.



В мае 2022 года паспортизация была введена на недавно оккупированных территориях юга Украины, включая Херсон и Мариуполь. Несмотря на то, что, как сообщается, отклик был минимальным, Россия оказывала давление, например связывала гуманитарную помощь или сохранение работы в сфере здравоохранения или образования с наличием российского паспорта.



“Сейчас, когда началась полномасштабная война, у мужчин, которые пытались уехать, особенно в возрасте от 18 до 20 лет, столько проблем”, – говорит Скрипник.



Определение того, кто представляет угрозу, и наказание за сотрудничество с Россией остается сложной темой. Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о коллаборационизме, предусматривающий уголовную ответственность за принуждение или предоставление кому-либо возможности получить российский паспорт.



Но наличие российского паспорта само по себе, по словам Верещук, не должно быть основанием для судебного преследования, и те, кто пытается избежать российской мобилизации, заслуживают помощи.



“Они заложники и не хотят воевать, поэтому мы видим в них не преступников, а украинцев, которые хотят вернуться. Мы хотим помочь этим людям”, – заключила Верещук.