



Второй пошел: ВСУ сбили еще один российский истребитель Су-34

Украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он стал вторым за сутки и десятым за последнее время. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.



"Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление - то же! Цель - неизменная!" - написал он.



Генерал отметил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься и по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы". "Что ж, работаем дальше. До победы", - добавил Олещук.



Напомним, за последние дни ВСУ уничтожили уже 10 самолетов россиян, включая этот. Буквально утром 27 февраля стало известно о "приземлении" такого же российского борта днем ранее, 26 февраля.