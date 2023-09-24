



ВСУ разгромили элитную бригаду российских морпехов во время прорыва на Юге

Во время контрнаступления на западе Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили одно из его формирований – 810-ю отдельную бригаду морской пехоты. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны ISW.



Аналитики ссылаются на информацию начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. В интервью The War Zone он заявил, что 810-я бригада российских морпехов была “полностью разбита” на юге Украины, ее “остатки отошли”, а на фронте их “заменили российские десантные части”.



По мнению специалистов, описание статуса 810-й бригады, предоставленное Будановым, наиболее соответствует доктринальному определению тактической миссии армии США “уничтожить” – “физически сделать вражеские силы небоеспособными до тех пор, пока они не будут восстановлены”.

Отмечается, что подразделения 810-й бригады действовали на Запорожском направлении с марта 2023 года, а с июня – на западе области, где продолжается украинское контрнаступление.



Еще в октябре 2022 года 810-ю бригаду ЧФ РФ наблюдали в Херсонской области, где она, вероятно, восстанавливалась в тылу в промежуточный период перед тем, как занять позиции на Запорожье.



“810-я бригада неоднократно несла значительные потери, украинские войска ранее уничтожали подразделение, после чего российские военные его восстанавливали”, – отметили в ISW.

