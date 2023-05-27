



ВСУ продвинулись на 400 м в районе Бахмута

Украинские военные продвинулись примерно на 350-400 метров на некоторых позициях в районе Бахмута.



Такое заявление в эфире телемарафона сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.



По его словам, ВСУ ликвидировали 54 россиянина, 84 были ранены. Также в районе Бахмута уничтожены РСЗО "Град", три пушки, 3 БПЛА, самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и два полевых склада с боеприпасами.



"На Бахмутском направлении мы действительно наблюдаем меньшую динамику активности врага. За эти сутки произошло 2 боестолкновения, за прошлые тоже - от 1 до 3. Это намного меньше в сравнении с тем, как враг себя на протяжении всех предыдущих месяцев. Однако остаётся активная интенсивность в плане огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. 2 авианалета произошло", - отметил Череватый.

