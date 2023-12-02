



ВСУ перешли к активной обороне на фронте

Вооруженные силы Украины перешли к активной обороне на фронте.



Такое заявление сделал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире "Эспрессо".



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"Сегодня идет позиционная война с проведением контрударов на отдельных направлениях. Надо усилить все это инженерными сооружениями и фортификациями. Должна быть сформирована система обороны и участие в этом должны взять пограничные администрации и вся Украина", - сказал он.



Романенко объяснил, что необходимо выиграть время для того, чтобы подготовиться к следующему году.



"Фактически, весь план на следующий год будет зависеть от наших возможностей, которые мы сможем накопить", - добавил он.