



ВСУ перерезают главную логистическую артерию под Бахмутом

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что украинские военные уже достают до логистического маршрута россиян на Бахмутском направлении и работают над тем, чтобы перерезать другие.



“Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут – Горловка, которая находится в 3 км от линии соприкосновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА. Также у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку,

это и трассы, которые ведут с оккупированной территории. Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери”, – пояснил ситуацию Евлаш в эфире телемарафона.



Также, по словам спикера, впервые после длительного перерыва россияне попытались проверить оборону ВСУ вблизи Белогоровки и бросил в бой своих заключенных – “все они были уничтожены”.