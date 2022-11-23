



Все три украинских АЭС отключены от сети

Все три атомные электростанции, контролируемые Украиной, отключены от сети после массированных российских ударов



Все три атомные электростанции, находящиеся под контролем Украины, были отключены от электросети, сообщает оператор атомной энергетики Украины, после новых российских авиаударов по стране.



В заявлении "Энергоатома" говорится, что удары активировали аварийные протоколы на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанциях и что "в результате... все реакторы были автоматически отключены" от электросети.